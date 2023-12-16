G7 наближається до рішення конфіскувати заморожені активи РФ для України, - FT
Країни "Великої сімки" активізували переговори та наблизилися до конфіскації заморожених російських активів для їхньої передачі Україні
Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на Financial Times.
Зазначається, що США, які раніше публічно не підтримували конфіскацію, заявили союзникам, що знайшли спосіб вилучення коштів "відповідно до міжнародного права".
"Члени G7 можуть конфіскувати суверенні активи Росії як контрзаходи, щоб спонукати Росію завершити агресію", - йдеться в документі США, поширеному в комітетах G7.
На думку авторів документа, вторгнення РФ в Україну означає, що конфіскація активів може стати "законним контрзаходом тих держав, які постраждали як особливо порушені російським порушенням міжнародних прав".
У Сполучених Штатах вважають, що можливість конфіскації активів російських компаній може бути обговорена лідерами країн G7 під час їхньої зустрічі, запланованої на 24 лютого 2024 року.
- Законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів РФ у сенаті США зареєстрували в середині червня.
- 30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів.
- Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.
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