G7 обговорить ідею створення Фонду солідарності для України
Країни Великої сімки на найближчому засіданні піднімуть питання створення Фонду солідарності для України
Про це написав президент Європейської Ради Шарль Мішель у Twitter.
"Зателефонував Борису Джонсону щодо подальшої взаємодії ЄС і Великобританії щодо війни Росії проти України. Наші санкції мають значний вплив, і ми будемо тісно співпрацювати, щоб забезпечити ефективне та повне їх виконання", – вказав Мішель.
"Обговорювали ідею Фонду солідарності України для подальшої підтримки України, яку ми збираємося обговорити на G7", – додав він.
Нагадаємо, G7 та інші країни, зокрема ЄС, скасували для РФ торговий статус "найбільшого сприяння".
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