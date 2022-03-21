G7 обговорить ідею створення Фонду солідарності для України

Про це написав президент Європейської Ради Шарль Мішель у Twitter.



"Зателефонував Борису Джонсону щодо подальшої взаємодії ЄС і Великобританії щодо війни Росії проти України. Наші санкції мають значний вплив, і ми будемо тісно співпрацювати, щоб забезпечити ефективне та повне їх виконання", – вказав Мішель.



"Обговорювали ідею Фонду солідарності України для подальшої підтримки України, яку ми збираємося обговорити на G7", – додав він.

Called @BorisJohnson on further alignment of ???????????????? on Russian war against #Ukraine



Our sanctions have significant impact & we’ll cooperate closely to ensure effective & full implementation



Discussed idea of Ukraine Solidarity Fund to further support ???????? which we’ll raise at @G7 — Charles Michel (@eucopresident) March 21, 2022

Нагадаємо, G7 та інші країни, зокрема ЄС, скасували для РФ торговий статус "найбільшого сприяння".



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