Країни G7 мають намір переглянути у березні стелю цін на нафту з Росії. Про це повідомила помічниця міністра фінансів США у боротьбі з фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами Елізабет Розенберг.

"Все, що я можу сказати, так це те, що G7 планує провести переоцінку стелі цін на нафту в березні",— сказала пані Розенберг на міжнародній енергетичній конференції CERAWeek у Х'юстоні.

Запровадження стелі цін на нафту у поєднанні з ембарго на торгівлю нафтою і нафтопродуктами, попри скепсис багатьох експертів, виявилося дуже дієвим заходом. Провідні країни посідають настільки значуще місце на ринку і споживають стільки ресурсів, що їм до снаги диктувати ціни з боку споживача, а не виробника.

Таким чином, запровадження стелі здатне втягнути у застосування санкцій навіть ті країни, які з якихось причин не готові на фізичну заборону чи обмеження торгівлі. Якщо натомість обмежувати ціни, цим країнам буде вигідно приєднатися до тиску на росіян, збиваючи ціну ще нижче.

Власний інтерес – найкращий мотиватор економічних відносин. Відтак провідним країнам світу вдалося під'єднати до зниження валютного виторгу рашистів навіть ті країни, які продовжують купувати російські енергоносії.

Подібна логіка буде застосовуватись і надалі.

Євросоюз планує вийти на світовий ринок природного газу як картель покупців, прагнучи знизити ціни на енергоносії.

Спільні закупівлі газу Союзом оцінюються у 24 млрд куб протягом наступних трьох років, а перші контракти планується підписати в червні.

Ініціативу було висунуто з метою обмежити стрибок цін на енергоносії, викликаний скороченням постачання з Росії після початку повномасштабної війни Росії проти України.

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Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович вважає, що ця ініціатива підвищить конкуренцію, залучить нових постачальників та призведе до зниження цін на енергоносії.

А тим часом уже накладені санкції тягнуть рашистів до дна.

1. Енергетична компанія Hoyer оголосила про успішне постачання першої партії дизельного пального з ОАЕ до Німеччини.

Німеччина педантично ліквідує свою залежність від РФ у всіх можливих сферах.

2. Дві канадські компанії опинилися під санкціями США через співробітництво з РФ.

Мова йде про дві компанії-імпортери електроніки Cpunto Inc та Electronic Network Inc із Монреаля.

Нещодавно міністерство торгівлі США наклало обмеження на експорт майже 90 компаніям з Росії та третіх країн та заборонило їм купувати такі товари, як напівпровідники. На цих прикладах бізнесменів з усього світу вчитимуть: хитрувати не варто; цивілізований світ налаштований дуже серйозно

Нещодавно міністерство торгівлі США наклало обмеження на експорт майже 90 компаніям з Росії та третіх країн та заборонило їм купувати такі товари, як напівпровідники.

На цих прикладах бізнесменів з усього світу вчитимуть: хитрувати не варто; цивілізований світ налаштований дуже серйозно.

3. Чиновники Держдепу США та Єврокомісії зустрілися з представниками алмазного бізнесу, щоб обговорити способи позбавити Росію доходів від експорту дорогоцінного каміння.

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"Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі алмазами, і розмова зосередилася на найбільш ефективних способах перервати цей потік доходів", - повідомив Держдеп США за підсумками зустрічі.

Чиновники закликали представників індустрії дорогоцінного каміння взяти участь "у майбутніх імпортних заходах, пов'язаних з Росією, у тому числі щодо діамантів".

4. Фонд народного добробуту Росії продовжує зменшуватись з кожним місяцем.

За лютий 2023 року ліквідні активи Фонду скоротилися на 5,5 млрд доларів і на 1 березня становили 85,5 млрд доларів.

5. З Росії на постійне місце проживання до інших країн переїхало 1,1 млн осіб.

Зокрема, виїхали 15 тисяч мільйонерів — це 20% від загальної кількості.

Втрати у невкладених інвестиціях оцінюються як 251 млрд минулого року; цього року, через стрімке вичерпання внутрішніх ресурсів, Росія недоотримає не менше 124 млрд доларів.

І далі ж буде.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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