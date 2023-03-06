Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Росію "варитимуть на повільному вогні"
OPINION

Росію "варитимуть на повільному вогні"

Ростислав Павленко
6 березня, 2023 понедiлок
14:06
Погляд Ростислав Павленко

У рашистів до останнього має зберігатися ілюзія можливості "перемоги"- аж до моменту, коли настане розвал

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у нещодавноьому інтерв‘ю Financial Times знову підтвердив підхід, який застосовують союзники у допомозі Україні. Він сказав про необхідність бути "дуже свідомими стосовно управління ескалацією", зважаючи на наявність в агресора ядерної зброї.

Тобто, вкотре підтверджено принцип "варення жаби": у рашистів до останнього має зберігатися ілюзія можливості "перемоги"- аж до моменту, коли настане розвал. А тоді ядерний сценарій стане нездійсненним у прямому сенсі цього слова: застосування ядерної зброї потребує технічної участі чималої кількості людей, у яких в умовах розвалу не буде мотивів іти на найстрашніший з можливих злочинів і виконувати наказ про застосування зброї масового знищення, навіть якщо він встигне надійти.

Читайте також: "Світ без Росії" зі сміливої мрії перетворюється на буденність

Ядерний сценарій стане нездійсненним у прямому сенсі цього слова: застосування ядерної зброї потребує технічної участі чималої кількості людей, у яких в умовах розвалу не буде мотивів іти на найстрашніший з можливих злочинів і виконувати наказ про застосування зброї масового знищення, навіть якщо він встигне надійти

Відповідно, і важкі танки, і літаки, і багато іншого Україна таки отримає - "у відповідний момент", як люблять казати представники західних політичних кіл. А от коли цей момент настане — залежить від наполегливості України. І не лише в переговорах, але й у забезпеченні ЗСУ всім необхідним власними силами.

Тож, крім повернення виплат військовим, належить максимально спрямовувати наявні бюджетні кошти також на купівлю боєприпасів і спорядження, яке необхідне військовим на полі бою. Саме реалізація цього пріоритету прискорить і надання технологічної допомоги з боку союзників: бо жаба в казані вже доходить, час підвищувати температуру.

1. Золото-валютні резерви РФ станом на 17 лютого 2023 скоротилися за тиждень на $6,9 мільярда.

2. Volkswagen заборонив своїм китайським заводам постачати машини до Росії.

3. Авіаперевезення між Росією та Китаєм можуть зменшитися у 2023 році на 60-70%, порівняно з 2019 роком.

4. Євросоюз зобов'язав підсанкційних росіян повідомити про свої активи для їхнього блокування.

5. З початку 2023 року по всій Росії стартувало майже вдвічі менше нових проєктів будівництва житла, ніж у попередні періоди.

Нема чого інвестувати.

І далі ж буде.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Росія
ядерна зброя
санкції проти Росії
війна з Росією
ядерна небезпека
зброя для України
Читайте також:
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Автор Сергій Згурець
5 березня, 2023 неділя
Важливі дороги до Бахмута перебувають під вогнем РФ, але ЗСУ контролюють місто. Колонка Сергія Згурця
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
5 березня, 2023 неділя
Як Шевченко, Червоненко та яскрава орденоносиця Ксюша Манекен "виграють" війну
Майк Тайсон
5 березня, 2023 неділя
Тайсон дав несподівану пораду Усику, як перемогти Ф'юрі
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.41
    Купівля 38.41
    Продаж 39.29
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 березня
14:29
Євген Коноплянка
Ротань назвав імена футболістів збірної України, які готуватимуться до матчу з Англією
14:15
Володимир Зеленський
Засідання Ставки. Зеленський поставив запитання щодо Бахмута, Залужний і Сирський висловилися за продовження оборони
14:12
Ексклюзив
танк Leopard 2
Великий бронепакет у дорозі до України - наш контрнаступ неминучий, - військовий експерт Черник
14:09
Зеленський і Залужний
Між Зеленським та Залужним виникли розбіжності щодо доцільності надалі утримувати Бахмут, - Bild
13:47
Укрнафта
СБУ вилучила нафтопродуктів Укрнафти та Укртатнафти на близько 800 млн грн
13:45
Ексклюзив
Олександр Лукашенко, Китай
Лукашенко їздив до Китаю, щоб отримати для себе гарантії безпеки, - військовий експерт Мусієнко
13:42
Додаток "Дія"
У Дії можна отримати електронне судове рішення за кілька кліків
13:29
Ракетний обстріл
"Поставили на паузу": ОК "Південь" про масовані ракетні атаки РФ
13:24
Британія винищувач Typhnoon
Німеччина та Велика Британія вперше проведуть спільні повітряні операції над Естонією
13:20
ЗСУ Бахмут
Росіяни у Бахмуті намагаються продавити фланги оборони, але стоїмо незламно на своїх позиціях, — ДПСУ
13:20
Майк Тайсон
Майк Тайсон здивував вибором найнебезпечнішого боксера сучасності
13:09
Петер Сіярто
"Угорщина закликає до капітуляції України": в Офісі Зеленського відреагували на чергову гучну заяву Сіярто
12:46
Партнерський матеріал
Місія "Нове тіло" стартує 20 березня
12:37
Воював біля Донецького аеропорту та обстрілював українські позиції: СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика "ДНР"
12:34
У Раді пропонують збільшити штрафи за кермування у стані сп’яніння, а транспорт передавати ЗСУ
12:30
Верховна Рада
У Раді пропонують залишити 8 березня вихідним, але перейменувати свято згідно з практикою ООН
12:11
крилата ракта "Калібр"
Росія продовжує утримувати в Чорному морі 4 ракетоносії, на них може бути до 24 "калібрів", – Гуменюк
12:08
Семен Кривонос, директор НАБУ
Кабмін призначив Кривоноса директором НАБУ
12:08
У Курській області РФ військовий випадково розстріляв російських солдатів
12:06
OPINION
Галина Пагутяк
Синдром вдаваної безпорадності
11:58
відключення електроенергії
Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 23-й день поспіль, – Укренерго
11:57
Віктор Орбан
Сіярто підтвердив, що Орбан готується здійснити візит до України
11:41
Голкіпер МЮ Девід де Хеа
Легендарний капітан знищив МЮ через поразку від "Ліверпуля" з рахунком 0:7
11:39
Жадан у США продав прапори з фронту з підписами бійців, кошти підуть на ЗСУ
11:20
Білорусь військові навчання
У ДПСУ заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але "дещо напружена"
11:16
Hubble
Hubble сфотографував іррегулярну спіральну галактику у сузір’ї Великої Ведмедиці
11:02
призов до армії
"Можливо, строкова служба нам більше не потрібна": Резніков розповів про план реформування армії
11:02
курська область вибух
РФ звинуватила ЗСУ в обстрілі Курської області, без світла залишився населений пункт
10:59
Очільник Київської ОВА Олександр Павлюк
Зеленський ввів до складу Ставки нового заступника міністра оборони Павлюка
10:53
8 березня
Українці проголосували, аби залишити 8 березня вихідним
10:31
Роман Зозуля
Український футболіст Зозуля забив дебютний гол за нову команду в Іспанії
10:30
Ворог уночі ракетами ударив по Краматорську: зруйновано школу та пошкоджено 15 будинків
10:27
Ексклюзив
Оборона Бахмута ЗСУ перетворилася на стратегічну поразку армії РФ, - Згурець
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 березня: ціни на долар, євро, злотий
10:17
Оновлено
Кая Каллас
Партія прем'єрки Естонії Каллас перемогла на парламентських виборах
10:12
Росіяни ведуть вогонь по трьох районах Харківщини: пошкоджена транспортна інфраструктура, є загиблі
10:03
OPINION
Андрій Бондар
Ми побачили початок їхнього кінця
09:57
Олексій Резніков
Резніков про виробництво Україною власних дронів: я упоротий у цій позиції, це дасть незалежність
09:50
Костянтин Малофєєв
У ФСБ заявили, що запобігли замаху на російського мільярдера, який нібито координувала СБУ
09:48
Оновлено
На фото: система ППО
На Київщині вночі по ворожих "шахедах" працювала ППО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV