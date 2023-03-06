Росію "варитимуть на повільному вогні"
У рашистів до останнього має зберігатися ілюзія можливості "перемоги"- аж до моменту, коли настане розвал
Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у нещодавноьому інтерв‘ю Financial Times знову підтвердив підхід, який застосовують союзники у допомозі Україні. Він сказав про необхідність бути "дуже свідомими стосовно управління ескалацією", зважаючи на наявність в агресора ядерної зброї.
Тобто, вкотре підтверджено принцип "варення жаби": у рашистів до останнього має зберігатися ілюзія можливості "перемоги"- аж до моменту, коли настане розвал. А тоді ядерний сценарій стане нездійсненним у прямому сенсі цього слова: застосування ядерної зброї потребує технічної участі чималої кількості людей, у яких в умовах розвалу не буде мотивів іти на найстрашніший з можливих злочинів і виконувати наказ про застосування зброї масового знищення, навіть якщо він встигне надійти.
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Ядерний сценарій стане нездійсненним у прямому сенсі цього слова: застосування ядерної зброї потребує технічної участі чималої кількості людей, у яких в умовах розвалу не буде мотивів іти на найстрашніший з можливих злочинів і виконувати наказ про застосування зброї масового знищення, навіть якщо він встигне надійти
Відповідно, і важкі танки, і літаки, і багато іншого Україна таки отримає - "у відповідний момент", як люблять казати представники західних політичних кіл. А от коли цей момент настане — залежить від наполегливості України. І не лише в переговорах, але й у забезпеченні ЗСУ всім необхідним власними силами.
Тож, крім повернення виплат військовим, належить максимально спрямовувати наявні бюджетні кошти також на купівлю боєприпасів і спорядження, яке необхідне військовим на полі бою. Саме реалізація цього пріоритету прискорить і надання технологічної допомоги з боку союзників: бо жаба в казані вже доходить, час підвищувати температуру.
1. Золото-валютні резерви РФ станом на 17 лютого 2023 скоротилися за тиждень на $6,9 мільярда.
2. Volkswagen заборонив своїм китайським заводам постачати машини до Росії.
3. Авіаперевезення між Росією та Китаєм можуть зменшитися у 2023 році на 60-70%, порівняно з 2019 роком.
4. Євросоюз зобов'язав підсанкційних росіян повідомити про свої активи для їхнього блокування.
5. З початку 2023 року по всій Росії стартувало майже вдвічі менше нових проєктів будівництва житла, ніж у попередні періоди.
Нема чого інвестувати.
І далі ж буде.
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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