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OPINION

"Світ без Росії" зі сміливої мрії перетворюється на буденність

Ростислав Павленко
1 лютого, 2023 середа
12:03
Погляд Ростислав Павленко

Результат дедалі більше подобатиметься самим західним елітам

ЗМІ в Україні та світі широко цитували заяви німецького канцлера Олафа Шольца щодо його намірів і далі залишатись на зв’язку з Путіним. Навіть Пєсков у звичній манері нахамив, що Путін "поки не планує" говорити з Шольцом.

Однак під час цитованої розмови Шольца з журналістами прозвучала інша важлива фраза, яка потрапила у набагато меншу кількість заголовків. Хоча її значення для розуміння психології керівників провідних країн Заходу точно не менша.

Німеччина більше не співпрацює з Російською Федерацією, і змогла швидко пристосуватися до нової дійсності, — наголосив канцлер. Країна більше не залежить від російського газу, нафти та вугілля.

Тобто, як велике досягнення подається те, що ще кілька місяців тому видавалося немислимим. Тепер цим досягненням пишаються – і, щобільше, Німеччина "надалі продовжує працювати над скороченням односторонньої залежності економіки", - додав Шольц.

"Світ без Росії" дедалі більше зі сміливої мрії перетворюється на буденність. А це означає, що зусилля з переконання західного істеблішменту посилити тиск на Росію мають також посилитись. І результат дедалі більше подобатиметься самим західним елітам

Такі заяви свідчать, що "світ без Росії" дедалі більше зі сміливої мрії перетворюється на буденність. А це означає, що зусилля з переконання західного істеблішменту посилити тиск на Росію мають також посилитись. І результат дедалі більше подобатиметься самим західним елітам.

А тим часом:

1. Німецький концерн Rheinmetall планує значно збільшити виробництво танкових та артилерійських боєприпасів.

Це відбувається через зростання попиту в Україні та у країнах Заходу.

Гендиректор концерну Армін Паппергер пояснив, що існує можливість виробляти 240 000 танкових боєприпасів (120 мм) на рік, а потужність виробництва 155-мм артилерійських снарядів може бути збільшена до 450 000-500 000 на рік. Це зробить Rheinmetall найбільшим виробником обох видів боєприпасів.

Але якщо Путіну буде дозволено вести затяжну війну, цих кількостей може бути недостатньо.

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За даними The Wall Street Journal, уже нині польські військові заводи працюють у три зміни, щоб ремонтувати техніку для ЗСУ.

Те, що Путін не збирається зупинятися сам, зрозумів уже й Орбан. Тож єдиний спосіб завершити війну – це зупинити Путіна, допомігши ЗСУ завдати йому поразки й відправивши російську економіку на дно за допомогою санкцій – і не даючи можливості їх обходити.

2. Заступник міністра фінансів США Браян Нельсон під час поїздки до Туреччини та Близького Сходу незабаром попередить країни та компанії, що вони можуть втратити доступ до американського ринку, якщо вестимуть бізнес із суб'єктами, на яких поширюються американські обмеження.

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Те, що Путін не збирається зупинятися сам, зрозумів уже й Орбан. Тож єдиний спосіб завершити війну – це зупинити Путіна, допомігши ЗСУ завдати йому поразки й відправивши російську економіку на дно за допомогою санкцій – і не даючи можливості їх обходити

3. А для тих, хто почує попередження, є альтернативи. Італія та Лівія уклали угоду на 8 мільярдів доларів щодо видобутку газу.

4. Нерезиденти у 2023 році продовжують позбавлятися російських держпаперів, продаючи облігації федеральної позики (ОФЗ) з великим дисконтом (25-40%, а за деякими паперами – аж до 70% від номіналу) за першої нагоди.

Уже цього року нерезиденти скоротили свої вкладення в ОФЗ на 250 мільярдів рублів.

5. Близько 4,6 млн росіян працюють неповний робочий час, перебувають у простої з вини роботодавця або у відпустці без збереження заробітної плати.

За січень-жовтень 2022 року армія "прихованих безробітних" збільшилась на 730 тис. осіб.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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