Game4Ukraine: команда Шевченка зіграла внічию проти команди Зінченка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Game4Ukraine організували амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Гра пройшла у Лондоні, на стадіоні "Стемфорд Брідж".

Мета - зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Навчальний заклад обстріляли російські війська 4 березня 2022 року. Ракета пройшла крізь другий і перший поверхи. Частина будівлі повністю зруйнована.

У матчі Game4Ukraine зіграла команда Олександра Зінченка проти команди Андрія Шевченка. До благодійного івенту залучили знаменитих українських та іноземних футболістів, тренерів і навіть акторів.

Фото: Getty Images

Склад Команди Шевченка

Голкіпери: Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд, Карло Кудічіні.

Захисники: Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо, Вільям Галлас.

Півзахисники: Кларенс Зеєдорф, Майкл Ессьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержіньо, Клер Раферті, Джо Коул.

Нападники: Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Самюель Ето'О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні, Джиммі Флойд Хасселбайнк.

Зірки: Рассел Говард, Тохіб Джимо, Арчі Рено, Ральф Літтл, Джеймс Артур, Челсі Граймс.

Фото: Getty Images

Склад команди Зінченка

Голкіпери: Єнс Леманн, Девід Джеймс.

Захисники: Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Дарійо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон-Арне Ріїсе, Гаель Кліші.

Півзахисники: Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі.

Нападники: Євген Левченко та Якубу Аєгбені.

Зірки: Філ Данстер, Гіро Файнс-Тіффін, Том Греннан, Роман Кемпф.

Фото: Getty Images

Game4Ukraine: результат благодійного матчу

Благодійна гра завершилась внічию - 2:2. Рахунок у зустрічі на 38-й хвилині відкрив ексфутболіст "Вест Гема" Марк Нобл, який представляв команду Зінченка.

Вже через 4 хвилини ситуацію на полі зрівняв культовий гравець "Мілана" Кларенс Зеєдорф - нідерландець ефектно зіграв на розвороті і пробив у дальню дев'ятку.

У другому таймі команди знову обмінялись голами. За "синіх" забив Галлас, а за "жовтих" - Даріо Срна.

Game4Ukraine

5 серпня

Команда Андрія Шевченка (сині) - Команда Олександра Зінченка (жовті) - 2:2

Голи: Зеєдорф, 41, Галлас, 78 - Нобл, 38, Срна, 53.

Фото: Getty Images