Game4Ukraine: команда Шевченка зіграла внічию проти команди Зінченка
У суботу, 5 серпня, у Лондоні відбувся благодійний матч Game4Ukraine, який завершився внічию
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Game4Ukraine організували амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Гра пройшла у Лондоні, на стадіоні "Стемфорд Брідж".
Мета - зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Навчальний заклад обстріляли російські війська 4 березня 2022 року. Ракета пройшла крізь другий і перший поверхи. Частина будівлі повністю зруйнована.
У матчі Game4Ukraine зіграла команда Олександра Зінченка проти команди Андрія Шевченка. До благодійного івенту залучили знаменитих українських та іноземних футболістів, тренерів і навіть акторів.
Фото: Getty Images
Склад Команди Шевченка
- Голкіпери: Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд, Карло Кудічіні.
- Захисники: Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо, Вільям Галлас.
- Півзахисники: Кларенс Зеєдорф, Майкл Ессьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержіньо, Клер Раферті, Джо Коул.
- Нападники: Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Самюель Ето'О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні, Джиммі Флойд Хасселбайнк.
- Зірки: Рассел Говард, Тохіб Джимо, Арчі Рено, Ральф Літтл, Джеймс Артур, Челсі Граймс.
Фото: Getty Images
Склад команди Зінченка
- Голкіпери: Єнс Леманн, Девід Джеймс.
- Захисники: Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Дарійо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон-Арне Ріїсе, Гаель Кліші.
- Півзахисники: Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі.
- Нападники: Євген Левченко та Якубу Аєгбені.
- Зірки: Філ Данстер, Гіро Файнс-Тіффін, Том Греннан, Роман Кемпф.
Фото: Getty Images
Game4Ukraine: результат благодійного матчу
Благодійна гра завершилась внічию - 2:2. Рахунок у зустрічі на 38-й хвилині відкрив ексфутболіст "Вест Гема" Марк Нобл, який представляв команду Зінченка.
Вже через 4 хвилини ситуацію на полі зрівняв культовий гравець "Мілана" Кларенс Зеєдорф - нідерландець ефектно зіграв на розвороті і пробив у дальню дев'ятку.
У другому таймі команди знову обмінялись голами. За "синіх" забив Галлас, а за "жовтих" - Даріо Срна.
Game4Ukraine
5 серпня
Команда Андрія Шевченка (сині) - Команда Олександра Зінченка (жовті) - 2:2
Голи: Зеєдорф, 41, Галлас, 78 - Нобл, 38, Срна, 53.
Фото: Getty Images
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