"Гарні новини - дипломатія продовжує працювати": Блінкен обговорив із Кулебою підсумки зустрічі з Лавровим

Про це Кулеба написав у Twitter.



"Провів розмову з держсекретарем США. Ентоні Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей в Берліні та Женеві", - зазначив міністр.



Кулеба висловив вдячність Блінкену за тісну координацію у переговорах з Росією. Очільник МЗС України наголосив, що дипломатія у питанні розв'язання конфлікту на Сході України продовжує працювати.



"Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини", - написав Кулеба.



Також міністр обговорив із держсекретарем США подальше зміцнення обороноздатності України.



Нагадаємо, у п'ятницю, 21 січня у Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови МЗС Росії Сергія Лаврова щодо кризи навколо України та "гарантій безпеки", яких Москва вимагає від Заходу. Після переговорів стало відомо, що США нададуть РФ відповіді на "гарантії безпеки" наступного тижня.

Кулеба заявив, що Лавров у переговорах із Блінкеном діяв за методичкою Кремля та поширював наратив, що Україна є агресивною і становить небезпеку для РФ.

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