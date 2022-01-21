РФ поширює наратив, що Україну накачують зброєю, і що вона небезпечна, - Кулеба про переговори Блінкена і Лаврова

Про це Кулеба сказав у коментарі "Радіо Свобода".



"Я приблизно розумію, навіть ще не ознайомившись із результатами самих переговорів, як пройшла ця розмова. Росія продовжує створювати наратив, що ми гарні, а Україна погана, що Україна становить для нас загрозу. Питання в тому, що ніхто, окрім можливо якоїсь частини російського суспільства, цей наратив не купує. Але офіційно Лавров працює за методичкою, яку йому там в Кремлі видали, і розказує, що от Україну накачують зброєю, Україна агресивна, Україна хоче на когось напасти, Україна становить для них загрозу", - заявив Кулеба.



Водночас міністр наголосив, що Україна не планує жодних наступальних операцій та не несе нікому загрози ні на Сході України, ні у Росії. І головна мета України у розв'язанні збройного конфлікту на Донбасі - вирішити це питання мирним, дипломатичним шляхом.



"Ми зараз віддані принципово дипломатичному врегулюванню. Але Росія ніколи більше не захопить Україну зненацька в момент її найбільшої слабкості, як це було у 2014 році. Україна буде сильною. Ми самі внутрішньо стали сильнішими, і наші партнери допоможуть нам стати ще сильнішими. І Росія ніколи більше не матиме слабку Україну, і ніколи ми не дозволимо їй зробити те, що вона з нами робила в минулому", - наголосив Кулеба.



Нагадаємо, у п'ятницю, 21 січня у Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови МЗС Росії Сергія Лаврова щодо кризи навколо України та "гарантій безпеки", яких Москва вимагає від Заходу. Після переговорів стало відомо, що США нададуть РФ відповіді на "гарантії безпеки" наступного тижня.