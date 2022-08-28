Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Нікополі загинула 67-річна жінка. Четверо людей поранені - це троє чоловіків та жінка. Троє з них у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості",- йдеться в повідомленні.

За словами Резніченка, окупанти обстріляли десять громад у трьох районах області - Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому.

"Росіяни гатили "градами", "ураганами", "смерчами", важкою артилерією. По житлових кварталах, по підприємствах і комунікаціях. Нікополь і Зеленодольськ атакували кілька разів", - наголосив він.

Відомо, що масштаби руйнувань уточнюються, пошкоджені будинки, лінії електропередач та газогони.

28 серпня Резніченко заявив, що рашисти усю ніч били по Дніпропетровщині з "градів" та "ураганів". Зокрема, Нікопольський район ворог накрив вогнем з "градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих. Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин.

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