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Гатили з танків і артилерії: на Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 36 цивільних об'єктів

10 вересня, 2022 субота
13:03
війна з Росією Запоріжжя

У Запорізькій області 9 вересня російські загарбники зруйнували 36 об'єктів цивільної інфраструктури у 20 населених пунктах

Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку протягом доби ситуація суттєво не змінилась. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Білогір'я, Полтавка, Малі Щербаки, Новоданилівка, Преображенка, Яблукове, Успенівка, Мала Токмачка, Залізничне, Оріхів, Степногірськ, Комишуваха, Ольгівське, Червоне, Дорожнянка, Новоандріївка, Щербаки, Рівнопілля, Магдалинівка та Гуляйполе. Надійшло 36 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж 9 вересня з тимчасово окупованої території евакуювали 1233 цивільних, зокрема 297 дітей.

  • 8 вересня в Запорізькій області російські окупанти зруйнували 28 цивільних об'єктів у 23 населених пунктах.

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