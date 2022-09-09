Про це поідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

Упродовж 8 серпня на Запорізькому напрямку ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом доби вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Темирівка, Щербаки, Зарічне, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Новояковлівка, Рівнопілля, Гуляйполе, Червоне, Магдалинівка, Степногірськ, Лугівське, Полтавка, Новоданилівка, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Чарівне, Дорожнянка, Загірне, Малі Щербаки та Степове. Надійшло 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж доби з тимчасово окупованої території евакуювали 1137 людей, зокрема 235 дітей.

8 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що на окупованій території Запорізької, Харківської, Донецької та Херсонської областей росіяни посилюють фільтраційні заходи, мобілізацію та підготовку до "референдумів".

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