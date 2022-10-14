Гайдай: 27 росіян склали зброю і покинули позиції поблизу Кремінної
За дві доби, 11-12 жовтня, передові позиції залишили 27 ворожих військовослужбовців, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у себе в telegram.
"Передові підрозділи 488-го мотострілецького полку (в/ч 12721, ППД - м. Клинці, Брянської області) 144-ї мотострілецької дивізії РФ намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної Луганської області", - йдеться у дописі.
Також повідомляється, що "після співбесід з елементами пресингу", 22 з них було заарештовано та кинуто під варту, а 5 - повернулися на позиції, бо командуванню вдалося їх залякати.
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