Про це заявили в facebook.

"Так, за наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму", - йдеться у дописі.

11 жовтня ЗСУ біля Токмака "накрили" 6 російських установок С-300.

У вівторок Генштаб підтвердив ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до ста окупантів та близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.

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