На одному з полігонів РФ понад 100 мобілізованих влаштували бунт, - Генштаб
Генштаб у вівторок, 11 жовтня, повідомив, що в Росії продовжуються бунти серед мобілізованих
Про це заявили в facebook.
"Так, за наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму", - йдеться у дописі.
- 11 жовтня ЗСУ біля Токмака "накрили" 6 російських установок С-300.
- У вівторок Генштаб підтвердив ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до ста окупантів та близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.
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