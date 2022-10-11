На Херсонщині ЗСУ знищили близько сотні окупантів та тридцяти одиниць їхнього озброєння й техніки
У вівторок Генштаб підтвердив ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до ста окупантів та близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки
Про це Генштаб повідомив у facebook.
Також за поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське.
"В Запорізькій області Силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько шістдесяти військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться у дописі.
Окрім цього, Авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.
Українські війська й артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.
- 11 жовтня ЗСУ біля Токмака "накрили" 6 російських установок С-300.
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