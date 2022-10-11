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Головна війна з Росією На Херсонщині ЗСУ знищили близько сотні окупантів та тридцяти одиниць їхнього озброєння й техніки

На Херсонщині ЗСУ знищили близько сотні окупантів та тридцяти одиниць їхнього озброєння й техніки

11 жовтня, 2022 вiвторок
19:48
війна з Росією ЗСУ

У вівторок Генштаб підтвердив ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до ста окупантів та близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки

Про це Генштаб повідомив у facebook.

Також за поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське.

"В Запорізькій області Силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько шістдесяти військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться у дописі.

Окрім цього, Авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Українські війська й артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.

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ЗСУ
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