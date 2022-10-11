На Херсонщині ЗСУ знищили близько сотні окупантів та тридцяти одиниць їхнього озброєння й техніки

Про це Генштаб повідомив у facebook.

Також за поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське.

"В Запорізькій області Силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько шістдесяти військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться у дописі.

Окрім цього, Авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Українські війська й артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.

11 жовтня ЗСУ біля Токмака "накрили" 6 російських установок С-300.