ЗСУ біля Токмака "накрили" 6 російських установок С-300
Збройні сили України продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню зброю
Як повідомили у СтратКомі ЗСУ, сьогодні, 11 жовтня, українські захисники знищили 6 російських зенітних установок біля Токмака на Запоріжжі.
"Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки", - повідомляють у СтратКомі.
- Нагадаємо, близько першої ночі 10 жовтня окупанти обстріляли Миколаїв десятьма ракетами С-300, попередньо обійшлося без жертв
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