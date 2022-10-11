ЗСУ біля Токмака "накрили" 6 російських установок С-300

Як повідомили у СтратКомі ЗСУ, сьогодні, 11 жовтня, українські захисники знищили 6 російських зенітних установок біля Токмака на Запоріжжі.

"Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки", - повідомляють у СтратКомі.

Нагадаємо, близько першої ночі 10 жовтня окупанти обстріляли Миколаїв десятьма ракетами С-300, попередньо обійшлося без жертв