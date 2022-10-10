Вночі росіяни обстріляли Миколаїв десятьма ракетами С-300

Про це повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич у своєму телеграмі.

Вже відомо, що постраждали цивільні об'єкти. Він зазначає, що наразі відбувається огляд місць обстрілів, обстежуються прилеглі будинки.

Раніше про це також повідомляв голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.