Вночі росіяни обстріляли Миколаїв десятьма ракетами С-300
Близько першої ночі, 10 жовтня, окупанти обстріляли Миколаїв десятьма ракетами С-300, попередньо обійшлося без жертв
Про це повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич у своєму телеграмі.
Вже відомо, що постраждали цивільні об'єкти. Він зазначає, що наразі відбувається огляд місць обстрілів, обстежуються прилеглі будинки.
Раніше про це також повідомляв голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
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