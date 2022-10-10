РФ відправила на пусковий рубіж до Астрахані дві групи літаків ТУ-95, – Кім
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім попередив, що 10 жовтня дві групи літаків ТУ-95, загалом вісім штук, вилетіли до пускового рубежу в російській Астрахані
Про це він повідомляє у своєму телеграмі.
"2 групи літаків ТУ-95 (всього 8 штук) летять на пусковий рубіж (Астрахань) – будьте обережні. Російські окупанти продовжують політику терору", - пише він.
- Раніше Генштаб повідомив, що новосформований полк РФ перекинули на першу лінію зіткнення на Херсонщині та Миколаївщині.
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