РФ відправила на пусковий рубіж до Астрахані дві групи літаків ТУ-95, – Кім

Про це він повідомляє у своєму телеграмі.

"2 групи літаків ТУ-95 (всього 8 штук) летять на пусковий рубіж (Астрахань) – будьте обережні. Російські окупанти продовжують політику терору", - пише він.

Раніше Генштаб повідомив, що новосформований полк РФ перекинули на першу лінію зіткнення на Херсонщині та Миколаївщині.

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