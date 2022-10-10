Новосформований полк РФ перекинули на першу лінію зіткнення на Херсонщині та Миколаївщині, родичі мобілізованих б’ють на сполох, - Генштаб
Сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49 армії, було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 жовтня.
"Критична ситуація складається в 127 стрілецькому полку так званого 1 армійського корпусу. Сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49 армії, було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться в повідомленні.
Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів Російської Федерації про значні втрати й бездіяльність військового командування, зазначає Генштаб ЗСУ.
Також у російських підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством.
"Військовослужбовці, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат", - додають у пресслужбі Генштабу.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
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