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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Новосформований полк РФ перекинули на першу лінію зіткнення на Херсонщині та Миколаївщині, родичі мобілізованих б’ють на сполох, - Генштаб

Новосформований полк РФ перекинули на першу лінію зіткнення на Херсонщині та Миколаївщині, родичі мобілізованих б’ють на сполох, - Генштаб

10 жовтня, 2022 понедiлок
07:23
війна з Росією окупанти

Сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49 армії, було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 жовтня.

"Критична ситуація складається в 127 стрілецькому полку так званого 1 армійського корпусу. Сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49 армії, було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться в повідомленні. 

Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів Російської Федерації про значні втрати й бездіяльність військового командування, зазначає Генштаб ЗСУ. 

Також у російських підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством. 

"Військовослужбовці, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат", - додають у пресслужбі Генштабу. 

  • 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб. 
  • 22 вересня стало відомо, що у закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей.
  • Від оголошення мобілізації з Росії виїхали близько 700 тис. осіб. У цей перелік входять як ті, що залишили країну з туристичною метою, так і ті, що втекли від мобілізації. 
  • Російські окупанти розпочали "мобілізаційну кампанію" у тимчасово окупованому Севастополі - призивають водіїв швидких і трактористів-аграріїв. 
  • 6 жовтня міністр оборони Резніков заявив, що в Україні очікують направлення перших 150 тисяч мобілізованих росіян, яких відішлють для поповнення частин армії РФ, що зазнали втрат.
  • 7 жовтня стало відомо, що для посилення армії РФ на тимчасово окупованій території Донецької області прибуло 500 відмобілізованих кримінальних злочинців.

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Росія
російська армія
Херсон
мобілізація
Миколаївщина
Херсонщина
Військові новини
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