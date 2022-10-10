Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 жовтня.

"Критична ситуація складається в 127 стрілецькому полку так званого 1 армійського корпусу. Сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49 армії, було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться в повідомленні.

Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів Російської Федерації про значні втрати й бездіяльність військового командування, зазначає Генштаб ЗСУ.

Також у російських підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством.

"Військовослужбовці, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат", - додають у пресслужбі Генштабу.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

22 вересня стало відомо, що у закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей.

Від оголошення мобілізації з Росії виїхали близько 700 тис. осіб. У цей перелік входять як ті, що залишили країну з туристичною метою, так і ті, що втекли від мобілізації.

Російські окупанти розпочали "мобілізаційну кампанію" у тимчасово окупованому Севастополі - призивають водіїв швидких і трактористів-аграріїв.

6 жовтня міністр оборони Резніков заявив, що в Україні очікують направлення перших 150 тисяч мобілізованих росіян, яких відішлють для поповнення частин армії РФ, що зазнали втрат.

7 жовтня стало відомо, що для посилення армії РФ на тимчасово окупованій території Донецької області прибуло 500 відмобілізованих кримінальних злочинців.

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