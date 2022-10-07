Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п'ятисот відмобілізованих кримінальних злочинців", - йдеться в повідомленні.

Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців.

А ще командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

22 вересня стало відомо, що у закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей.

Від оголошення мобілізації з Росії виїхали близько 700 тис. осіб. У цей перелік входять як ті, що залишили країну з туристичною метою, так і ті, що втекли від мобілізації.

Російські окупанти розпочали "мобілізаційну кампанію" у тимчасово окупованому Севастополі - призивають водіїв швидких і трактористів-аграріїв.

6 жовтня міністр оборони Резніков заявив, що в Україні очікують направлення перших 150 тисяч мобілізованих росіян, яких відішлють для поповнення частин армії РФ, що зазнали втрат.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb