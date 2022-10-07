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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На окуповану Донеччину прибули 500 відмобілізованих злочинців для підсилення росармії, - Генштаб ЗСУ

На окуповану Донеччину прибули 500 відмобілізованих злочинців для підсилення росармії, - Генштаб ЗСУ

7 жовтня, 2022 п'ятниця
07:18
війна з Росією мобілізація

Для посилення армії РФ на тимчасово окупованій території Донецької області прибуло 500 відмобілізованих кримінальних злочинців

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п'ятисот відмобілізованих кримінальних злочинців", - йдеться в повідомленні. 

Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. 

А ще командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають.

  • 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб. 
  • 22 вересня стало відомо, що у закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей.
  • Від оголошення мобілізації з Росії виїхали близько 700 тис. осіб. У цей перелік входять як ті, що залишили країну з туристичною метою, так і ті, що втекли від мобілізації. 
  • Російські окупанти розпочали "мобілізаційну кампанію" у тимчасово окупованому Севастополі - призивають водіїв швидких і трактористів-аграріїв. 
  • 6 жовтня міністр оборони Резніков заявив, що в Україні очікують направлення перших 150 тисяч мобілізованих росіян, яких відішлють для поповнення частин армії РФ, що зазнали втрат.

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Росія
російська армія
мобілізація
Донеччина
окуповані території
Військові новини
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