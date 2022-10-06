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Міноборони очікує направлення перших 150 тис. мобілізованих росіян в Україну, - Резніков

6 жовтня, 2022 четвер
18:00
війна з Росією мобілізовані

Міністр оборони заявив, що в Україні очікують направлення перших 150 тисяч мобілізованих росіян, яких відішлють для поповнення частин армії РФ, що зазнали втрат

Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Наступні 150 тис. вони готуватимуть усе-таки два-три місяці, а далі вже ухвалюватимуть рішення, як використовувати", - сказав Резніков.

Міністр оборони України нагадав, що від 24 лютого РФ втратила понад 50 тис. окупантів, без підрахунку поранених, яких "вдвічі-втричі більше". Також Росія має надати одяг, їжу та зброю новобранцям.

Резніков наголосив, що Генштаб підготував плани на можливі дії ворога. Нині в Україні нарощують випуск озброєння та боєприпасів, утім необхідна й подальше збільшення допомоги від міжнародних партнерів: "Щоб гідно зустріти цю чергову навалу орди".

"Нам дуже аплодують за дві наші контрнаступальні операції та хочуть під це надавати нам підтримку", – додав Резніков.

Глава Міноборони нагадав про черговий "Рамштайн" наступного тижня в Брюсселі та зустріч міністрів оборони.

  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
  • 22 вересня стало відомо, що у закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей.
  • Від оголошення мобілізації з Росії виїхали близько 700 тис. осіб. У цей перелік входять як ті, що залишили країну з туристичною метою, так і ті, що втекли від мобілізації. 
  • У травні РФ розпочала приховану мобілізацію росіян. Перші так звані добровольці прийшли на підмогу підрозділам, які не справлялися з поставленими задачами ворога.  
  • Російські окупанти розпочали "мобілізаційну кампанію" у тимчасово окупованому Севастополі - призивають водіїв швидких і трактористів-аграріїв. 

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Україна
російська армія
мобілізація
окупанти
Олексій Резніков
Міністр оборони України
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