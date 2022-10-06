Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Наступні 150 тис. вони готуватимуть усе-таки два-три місяці, а далі вже ухвалюватимуть рішення, як використовувати", - сказав Резніков.

Міністр оборони України нагадав, що від 24 лютого РФ втратила понад 50 тис. окупантів, без підрахунку поранених, яких "вдвічі-втричі більше". Також Росія має надати одяг, їжу та зброю новобранцям.

Резніков наголосив, що Генштаб підготував плани на можливі дії ворога. Нині в Україні нарощують випуск озброєння та боєприпасів, утім необхідна й подальше збільшення допомоги від міжнародних партнерів: "Щоб гідно зустріти цю чергову навалу орди".

"Нам дуже аплодують за дві наші контрнаступальні операції та хочуть під це надавати нам підтримку", – додав Резніков.

Глава Міноборони нагадав про черговий "Рамштайн" наступного тижня в Брюсселі та зустріч міністрів оборони.