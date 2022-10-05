Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Представник української розвідки Вадим Скібіцький розповів, що приховану мобілізацію влада РФ розпочала після перших значних невдач своєї армії.

"Ще в травні з’явилися перші ознаки, що РФ не справляється з тими завданнями, які перед собою поставила. Швидке захоплення Києва і повна окупація України не вдалися. Тоді ж почали з’являтися перші так звані добровольці, відбулося залучення "бойового армійського резерву країни", почали активно рекрутувати людей російські приватні військові компанії, з’явилися так звані патріотичні батальйони, набір до яких мали робити всі федеральні утворення РФ. Було багато прикладів того, що скритно проводиться мобілізація, але про це ніхто не говорив", – заявив Скібіцький.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

22 вересня стало відомо, що у закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей.

Від оголошення мобілізації з Росії виїхали близько 700 тис. осіб. У цей перелік входять як ті, що залишили країну з туристичною метою, так і ті, що втекли від мобілізації.

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