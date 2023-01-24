Гайдай: Після деокупації Кремінної ЗСУ матимуть плацдарм для наступу в напрямку Сєверодонецька
Українське військо матиме плацдарм для наступу в напрямку Сєверодонецька та Рубіжного після деокупації Кремінної
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Незабаром покажу як мінімум один деокупований населений пункт (точніше те, що від нього залишилося). Чекаємо на інформацію від Генштабу ЗСУ", - зазначив він.
ЗСУ просуваються в напрямку Кремінної. Після деокупації цього міста військові матимуть плацдарм для наступу в напрямку Рубіжного та Сєверодонецька, каже Гайдай.
"І з останнього, скоріше за все, окупанти просто втікатимуть", - зауважив він.
Також очільник Луганської ОВА розповів про те, що росіяни умисно знищували будинок за будинком, а села біля лінії фронту - це згарища.
- Раніше офіцер ЗСУ обласної ТрО Луганщини Сергій Шакун заявив, що біля Кремінної Луганської області російські війська контратакують щодня, ситуація є неоднозначною.
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