Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Незабаром покажу як мінімум один деокупований населений пункт (точніше те, що від нього залишилося). Чекаємо на інформацію від Генштабу ЗСУ", - зазначив він.

ЗСУ просуваються в напрямку Кремінної. Після деокупації цього міста військові матимуть плацдарм для наступу в напрямку Рубіжного та Сєверодонецька, каже Гайдай.

"І з останнього, скоріше за все, окупанти просто втікатимуть", - зауважив він.

Також очільник Луганської ОВА розповів про те, що росіяни умисно знищували будинок за будинком, а села біля лінії фронту - це згарища.

Раніше офіцер ЗСУ обласної ТрО Луганщини Сергій Шакун заявив, що біля Кремінної Луганської області російські війська контратакують щодня, ситуація є неоднозначною.

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