Газпром повідомив про зупинку постачання газу до Фінляндії з 21 травня

Про це йдеться у повідомленні Gasum.

20 травня компанія "Газпром експорт" повідомила фіінських партнерів Gasum, що постачання природного газу до Фінляндії буде припинено 21 травня.

У компанії заявили, що з 21 травня будуть постачати газ своїм споживачам з інших джерел