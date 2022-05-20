Газпром повідомив про зупинку постачання газу до Фінляндії з 21 травня
Фінська державна енергетична компанія Gasum отримала повідомлення від російського Газпрому про припинення постачання газу з 21 травня
Про це йдеться у повідомленні Gasum.
20 травня компанія "Газпром експорт" повідомила фіінських партнерів Gasum, що постачання природного газу до Фінляндії буде припинено 21 травня.
У компанії заявили, що з 21 травня будуть постачати газ своїм споживачам з інших джерел
"Дуже прикро, що постачання природного газу за нашим контрактом на поставку тепер буде припинено. Проте ми готувались до цієї ситуації і за умови, що не буде збоїв у газотранспортній мережі, ми зможемо забезпечити всіх наших клієнтів газом у найближчі місяці", - заявив гендиректор Gasum Міка Вільянен.
- Газпром 27 квітня повністю припинив поставки польській газовій компанії PGNiG і болгарській "Булгаргаз" після того, як вони відмовилися задовольнити вимогу Москви платити за газ в рублях, а не в євро чи доларах.
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