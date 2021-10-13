"Газу цілком достатньо": в ОП пояснили, чому області запроваджують стан НС

Про це написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Facebook.

Він зауважив, що комісії ТЕБ і НС збираються в областях для подолання технічних моментів щодо підписання договорів на постачання.

"Газу у сховищах цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери. Жодних проблем із цим немає. До 15 жовтня НАК "Нафтогаз України" готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні)", - повідомив заступник Єрмака.

За його словами, ціна на газ для потреб соціальної сфери - 16,8 грн з ПДВ і тарифом на транспортування

"Ціна на газ дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни", - підкреслив Тимошенко.