Ряд українських областей оголосили надзвичайний стан через відсутність газу для бюджетних установ
Сім областей України оголосили надзвичайний стан через відсутність газу для бюджетних установ
Про це повідомляють пресслужби органів місцевої влади семи областей України.
Як повідомляє пресслужба Закарпатської облдержадміністрації (ОДА), на позаплановому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС прийняли рішення вважати ситуацію в області надзвичайною у зв'язку із відсутністю поставок природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-2022 років.
Зазначається, що постачальники, які виграли торги і уклали договори на поставку газу, тепер відмовляються їх виконувати, посилаючись на різке зростання ринкових цін на паливо.
У пресслужбі зазначають, що можливим варіантом виходу з кризової ситуації є введення гарантованого постачальника природного газу за індивідуальними договорами для задоволення потреб бюджетних установ та організацій на опалювальний період.
Як повідомив у Facebook мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, у місті також ввели надзвичайну ситуацію через відсутність газу для бюджетних установ.
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