Про це у вівторок, 8 листопада, повідомила речниця голови Генасамблеї Пауліна Кубяк, пише Укрінформ.

Українська делегація, за її словами, надіслала заявку щодо проведення такої сесії для обговорення резолюції "Сприяння правовому захистові та репараціям Україні".

Документ містить визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні російською федерацією, та рекомендації державам щодо створення реєстру таких збитків. Ідеться, зокрема, про шкоду, заподіяну майну різних форм власності, фізичним та юридичним особам, екології тощо.

Засідання Генасамблеї розпочнеться в понеділок о 10:00 (17:00 за Києвом).

Нагадаємо, 13 жовтня Генасамблея ООН засудила псевдореферендуми РФ в Україні. Лише 5 держав були проти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb