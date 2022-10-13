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Лише 5 держав проти. Генасамблея ООН засудила псевдореферендуми РФ в Україні

13 жовтня, 2022 четвер
00:25
Світ Генасамблея ООН

Анексію РФ українських земель підтримали лише Білорусь, Сирія, Північна Корея та Нікарагуа, а засудили – 143 країни

Про це повідомляє "Європейська правда".

Генеральна Асамблея ООН на засіданні в середу ухвалила резолюцію із засудженням незаконних "референдумів", які Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Резолюцію підтримали 143 зі 193 членів Генасамблеї ООН, п'ять держав (Росія, Білорусь, Сирія, Північна Корея та Нікарагуа) проголосували проти, решта 35 утрималися під час голосування.

Таким чином, переважна більшість членів Організації – навіть більша, ніж під час засудження вторгнення РФ в Україну у березні – засудила незаконні дії РФ із анексії українських територій.

У документі, який підготувала Албанія, окрім засудження "референдумів", міститься заклик до держав, міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН не визнавати будь-які зміни статусу областей України, а також вимога до Росії скасувати анексію та вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також там міститься заклик "підтримки деескалації нинішньої ситуації та мирного вирішення конфлікту шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та іншими мирними шляхами", але за умови дотримання принципів суверенітету й територіальної цілісності України.

Голосування в Генеральній Асамблеї стало черговою поразкою Росії, яка стверджує, що анексія нею чотирьох українських областей відповідає міжнародному праву та Статуту ООН.

  • Як відомо, Росія різко виступала проти ухвалення резолюції, а 30 вересня як постійний член Ради Безпеки ООН наклала вето на неї. Пізніше Москва без успіху намагалася домогтися голосування за резолюцію в закритому режимі, стверджуючи, що відкрите голосування політизоване.
  • Напередодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна розраховує позбавити Росію членства в ООН та Раді безпеки ООН

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війна з Росією
референдум
Генасамблея ООН
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