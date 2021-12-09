Генасамблея ООН схвалила резолюцію із підтримкою Кримської платформи, - Кулеба

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях", - повідомив Кулеба.

За словами міністра, цей документ консолідує міжнародну підтримку Кримської платформи та її цілей. Також ця резолюція протидіє мілітаризації тимчасово окупованого Криму, яка постійно наростає, та надсилає сигнал Російській Федерації про стримування на фоні того, як вона нарощує свої військові сили біля українських кордонів та у Криму.

Нагадаємо, 18 листопада 2021 року ООН ухвалила проєкт посиленої резолюції щодо прав людини в окупованому Росією Криму та вперше підтримала Кримську платформу.