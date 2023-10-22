Гендиректор найбільшої в Європі техконференції Web Summit пішов у відставку через коментарі про Ізраїль та ХАМАС
Педді Косгрейв, який створив і очолював наймасштабнішу в Європі технологічну конференцію Web Summit, подав у відставку, сподіваючись припинити суперечки через свої слова про конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом
Про це інформує Politico.
13 жовтня у соцмережах Косгрейв написав: "Воєнні злочини залишаються воєнними злочинами, навіть якщо вони скоєні союзниками", ймовірно, маючи на увазі авіаудари Ізраїлю та блокаду сектора Гази.
Він заявив про свій відхід після того, як декілька гігантів технологій відмовилися брати участь у цьогорічному Web Summit.
"Я беззастережно засуджую злий, огидний і жахливий напад ХАМАС 7 жовтня. Я також закликаю до безумовного звільнення всіх заручників. Я однозначно підтримую право Ізраїлю на існування та захист... Я також вважаю, що, захищаючи себе, Ізраїль повинен дотримуватися міжнародного права та Женевських конвенцій – тобто не вчиняти воєнних злочинів", – написав він.
У вівторок Косгрейв перепросив та намагався пояснити свою точку зору у блозі Web Summit, але цього було мало, і Meta, Google, Intel, Siemens та Amazon заявили про свою відмову взяти участь у Web Summit.
"На жаль, мої особисті коментарі стали відволікати від події… Я ще раз щиро прошу вибачення за будь-яку шкоду, яку я завдав", – сказав Косгрейв про свою відставку.
- Нагадаємо, дев'ять українських стартапів представлять Україну на Web Summit 2023 у Латинській Америці.
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