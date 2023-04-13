Україну на Web Summit 2023 у Латинській Америці представлять 9 стартапів. Перелік
Дев'ять українських стартапів представлять Україну на Web Summit 2023 у Латинській Америці. 13 квітня завершили відбір команд
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Завершили відбір команд, які поїдуть представляти Україну на одному з найбільших світових техномайданчиків - Web Summit 2023. Це гігантська нетворкінг-платформа, яка щороку об’єднує тисячі ентузіастів та експертів галузі", - пише пресслужба.
У 2023 році захід вперше відбудеться в Ріо-де-Жанейро, що в Бразилії.
Учасники української делегації:
- Anna Maly - рішення для виявлення аномалій на виробничих підприємствах різних галузей;
- FuelWell - прилад для вантажівок, що зменшує споживання пального та викиди вуглекислого газу;
- Kycaid - автоматизована система, яка розпізнає обличчя людини на відеозаписі чи фото та ідентифікує її з наявними базами даних;
- Mosqitter - розумна екологічна система боротьби з комарами, яка захищає людей від укусів на відкритому повітрі;
- Orderry - хмарне програмне забезпечення для цифровізації бізнесу, яке включає веб та мобільні додатки;
- Spendbase - платформа для оптимізації корпоративних витрат з 16X ROI, що поєднує віртуальний банкінг, контроль витрат і управління SaaS;
- Stripo - інтуїтивно зрозумілий та гнучкий конструктор шаблонів листів;
- UBOS - low-code/No-code платформа для розробки програмних рішень на базі штучного інтелекту;
- Uspacy - єдиний робочий простір для організації щоденних процесів малих і середніх компаній.
Конференція відбудеться з 1 до 4 травня.
Повідомляється, що у Web Summit 2023 візьме участь близько 500 інвесторів, 750 стартапів та 15 тисяч відвідувачів.
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