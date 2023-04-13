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Україну на Web Summit 2023 у Латинській Америці представлять 9 стартапів. Перелік

13 квітня, 2023 четвер
14:49
Технології

Дев'ять українських стартапів представлять Україну на Web Summit 2023 у Латинській Америці. 13 квітня завершили відбір команд

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Завершили відбір команд, які поїдуть представляти Україну на одному з найбільших світових техномайданчиків - Web Summit 2023. Це гігантська нетворкінг-платформа, яка щороку об’єднує тисячі ентузіастів та експертів галузі", - пише пресслужба.

У 2023 році захід вперше відбудеться в Ріо-де-Жанейро, що в Бразилії.

Учасники української делегації:

  •  Anna Maly - рішення для виявлення аномалій на виробничих підприємствах різних галузей;
  •  FuelWell - прилад для вантажівок, що зменшує споживання пального та викиди вуглекислого газу;
  •  Kycaid - автоматизована система, яка розпізнає обличчя людини на відеозаписі чи фото та ідентифікує її з наявними базами даних;
  •  Mosqitter - розумна екологічна система боротьби з комарами, яка захищає людей від укусів на відкритому повітрі;
  •  Orderry - хмарне програмне забезпечення для цифровізації бізнесу, яке включає веб та мобільні додатки;
  •  Spendbase - платформа для оптимізації корпоративних витрат з 16X ROI, що поєднує віртуальний банкінг, контроль витрат і управління SaaS;
  •  Stripo - інтуїтивно зрозумілий та гнучкий конструктор шаблонів листів;
  •  UBOS - low-code/No-code платформа для розробки програмних рішень на базі штучного інтелекту;
  •  Uspacy - єдиний робочий простір для організації щоденних процесів малих і середніх компаній.

Конференція відбудеться з 1 до 4 травня.

Повідомляється, що у Web Summit 2023 візьме участь близько 500 інвесторів, 750 стартапів та 15 тисяч відвідувачів.

  • У 2021 році Україна вперше представила власний павільйон на технологічній конференції Web Summit в Лісабоні.
  • 14 вересня 2022 року, стало відомо, що 24 українських стартапи візьмуть участь у технологічній конференції Web Summit 2022. 
  • 3 листопада 2022 року Олександр Усик та Parimatch звернулися до світу з головної сцени Web Summit.

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