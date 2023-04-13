Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Завершили відбір команд, які поїдуть представляти Україну на одному з найбільших світових техномайданчиків - Web Summit 2023. Це гігантська нетворкінг-платформа, яка щороку об’єднує тисячі ентузіастів та експертів галузі", - пише пресслужба.

У 2023 році захід вперше відбудеться в Ріо-де-Жанейро, що в Бразилії.

Учасники української делегації:

Anna Maly - рішення для виявлення аномалій на виробничих підприємствах різних галузей;

FuelWell - прилад для вантажівок, що зменшує споживання пального та викиди вуглекислого газу;

Kycaid - автоматизована система, яка розпізнає обличчя людини на відеозаписі чи фото та ідентифікує її з наявними базами даних;

Mosqitter - розумна екологічна система боротьби з комарами, яка захищає людей від укусів на відкритому повітрі;

Orderry - хмарне програмне забезпечення для цифровізації бізнесу, яке включає веб та мобільні додатки;

Spendbase - платформа для оптимізації корпоративних витрат з 16X ROI, що поєднує віртуальний банкінг, контроль витрат і управління SaaS;

Stripo - інтуїтивно зрозумілий та гнучкий конструктор шаблонів листів;

UBOS - low-code/No-code платформа для розробки програмних рішень на базі штучного інтелекту;

Uspacy - єдиний робочий простір для організації щоденних процесів малих і середніх компаній.

Конференція відбудеться з 1 до 4 травня.

Повідомляється, що у Web Summit 2023 візьме участь близько 500 інвесторів, 750 стартапів та 15 тисяч відвідувачів.