Україну на найбільшій технологічній конференції у світі Web Summit 2022 представлятимуть 24 стартапи
Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що 24 українських стартапи візьмуть участь у технологічній конференції Web Summit 2022. Україна вдруге презентує свій інноваційний потенціал на міжнародній арені
Про це повідомив директор Українського фонду стартапів Павло Карташов під час брифінгу у середу, 14 вересня.
"Цього року в нас велика делегація – це 24 команди, які відібрані нашими партнерами. Вісім із них додатково отримають фінансування на покриття своїх потреб. Це не може не радувати… Web Summit – це дуже хороша нагода заявити про себе всьому світу… Нас знають на весь світ як хоробру націю, яка здатна виборювати перемогу й боротися до кінця за правду. Ми хочемо, аби усі знали Україну як інноваційну та технологічну державу, яка має багато талановитих людей", - сказав Карташов.
Web Summit – найбільша технологічна конференція у світі, участь у якій беруть понад 70 тис. відвідувачів, понад 2000 стартапів та 900 спікерів, серед яких представники найбільших компаній світу: Apple, Google, Amazon, OpenSea, Microsoft.
"І цього року Україна вдруге представить власний павільйон. Топові стартапи, фонди, ІТ-компанії та держава спільно презентують потужну українську техекосистему світовому ІТ-ком’юніті. Зокрема, цього року у Web Summit візьме участь найбільша делегація українських стартапів, які було відібрано Українським фондом стартапів", - пише Мінцифри.
- Минулого року Україна вперше представила власний павільйон на технологічній конференції Web Summit в Лісабоні.
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