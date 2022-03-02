Гендиректор ВООЗ закликав організувати гуманітарний кордон до Києва

Про це повідомляється в офіційному Twitter ВООЗ.



Зазначається, що початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ВООЗ розповсюдила невідкладні постачання 23 лікарням, але постачання в Києві наразі недоступні.



"Існує нагальна потреба у створенні коридору, щоб забезпечити безпечний і постійний доступ гуманітарних працівників та постачання для людей, які потребують допомоги", - йдеться у дописі.



Також у ВООЗ глибоко стурбовані повідомленнями про напади російських окупантів на заклади охорони здоров’я та медичних працівників.Наразі організація виділила $5,2 млн зі свого фонду на випадок надзвичайних ситуацій. Протягом наступних трьох місяців ВООЗ виділить $45 млн для України та $12,5 млн для підтримки сусідніх країн, які допомагають українським біженцям.