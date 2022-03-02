Гендиректор ВООЗ закликав організувати гуманітарний кордон до Києва
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус закликав терміново організувати гуманітарний кордон до Києва
Про це повідомляється в офіційному Twitter ВООЗ.
Зазначається, що початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ВООЗ розповсюдила невідкладні постачання 23 лікарням, але постачання в Києві наразі недоступні.
"Існує нагальна потреба у створенні коридору, щоб забезпечити безпечний і постійний доступ гуманітарних працівників та постачання для людей, які потребують допомоги", - йдеться у дописі.
Також у ВООЗ глибоко стурбовані повідомленнями про напади російських окупантів на заклади охорони здоров’я та медичних працівників.
Наразі організація виділила $5,2 млн зі свого фонду на випадок надзвичайних ситуацій. Протягом наступних трьох місяців ВООЗ виділить $45 млн для України та $12,5 млн для підтримки сусідніх країн, які допомагають українським біженцям.
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