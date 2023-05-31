Гендиректорка Софії Київської Куковальська та журналіст Сущенко отримали ордени "За заслуги" Франції
Нелю Куковальську, генеральну директорку Національного заповідника "Софія Київська" та журналіста Романа Сущенка нагородили національними орденами "За заслуги" Французької Республіки
Про це написав міністра культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
"Ця висока почесна відзнака Французької Республіки вшановує вашу вірну службу та вашу відданість культурі та музейній справі, яку Ви виявляли упродовж багатьох років, перебуваючи на чолі одного з найбільших музеїв України - Національного заповідника "Софія Київська", перлини світової культури, внесеної з 1990 року до Списку культурної спадщини ЮНЕСКО", - сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Фото: Олександр Ткаченко
Міністр привітав генеральну директорку Національного заповідника "Софія Київська" Нелю Куковальську та журналіста пана Романа Сущенка з отриманням французьких орденів "За заслуги".
Фото: Олександр Ткаченко
"Сьогодні, коли РФ майже кожного дня і ночі обстрілює міста України, такі відзнаки є важливим проявом підтримки та солідарності з Україною наших французьких друзів. А також свідченням історичних звʼязків наших країн, свідчення чого зберігає як раз Софія Київська", - написав Ткаченко.
- Крім того, письменник із Харківщини Володимир Вакуленко отримав посмертно нагороду Prix Voltaire Special Award від Міжнародної асоціації видавців.
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