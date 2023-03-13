Генерал-майора Віктора Ніколюка призначили очільником підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ

Про це у понеділок, 13 березня, повідомили в telegram-каналі Міністерства оборони України.

"Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов‘язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ. Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам із ким захищав Чернігівщину та Бахмут. Продовжуємо й надалі працювати задля нашої спільної мети - разом до Перемоги!", - написав Віктор Ніколюк.