Генерал-майора Віктора Ніколюка призначили очільником підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ
Генерал-майора Віктора Ніколюка призначено командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ, Командувачем ОК "Північ" став бригадний генерал Дмитро Красильников
Про це у понеділок, 13 березня, повідомили в telegram-каналі Міністерства оборони України.
"Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов‘язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ. Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам із ким захищав Чернігівщину та Бахмут. Продовжуємо й надалі працювати задля нашої спільної мети - разом до Перемоги!", - написав Віктор Ніколюк.
- 6 березня Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що план, щодо мобілізації, оголошений ще з моменту введення воєнного стану в Україні, не завершили, а у Генштабу є потреби.
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