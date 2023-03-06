Міноборони про мобілізацію в Україні: план, затверджений на початку воєнного стану, не завершений
Міністр оборони Олексій Резніков каже, що план, оголошений ще з моменту введення воєнного стану в Україні, не завершили, а у Генштабу є потреби
Про це він сказав в інтерв'ю ЛІГА.net.
"Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений", - зауважив міністр.
На питання, за яким принципом відбувається зараз відбір кандидатів на мобілізацію, Резніков відповів, що у Генштабу є потреба.
"У Генштабу є потреба. Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання військком: план та категорії фахівців", - сказав він.
За його словами, Міноборони здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровий продукт.
"Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. В нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити. Це буде один із викликів Віталія Дейнеги", - зауважив Резніков.
Питання лідерства в армії особливо важливі, наголошує міністр.
"Союзники пропонують лідерські курси молодших командирів, середніх командирів та сержантів. Адже саме сержанти — це кістяк армії. Ми майже 30 років жили в парадигмі, що на нас ніхто не нападе. І для багатьох вишів військова кафедра була формальністю", - резюмував Резніков.
- Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль казав, що в Україні планують створити матеріальний і мобілізаційний держрезерви.
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