В Україні планують створити матеріальний і мобілізаційний держрезерви
На засіданні уряду планують схвалити законопроєкт "Про державні резерви", який передбачатиме створити окремо матеріальний і мобілізаційний резерви
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Той держрезерв, який існував в Україні з 1991 року, дуже довго залишався нащадком радянської системи. Тепер ми пропонуємо докорінно змінити підходи до його роботи. По-перше, пропонується створити державний матеріальний резерв і окремо мобілізаційний резерв", - сказав він.
Шмигаль зазначив, що мобілізаційний резерв передбачає запаси, які дозволять швидко розгортати військові виробництва, ремонт військової техніки. Також вони допомагатимуть у відновленні енергосистеми та критичної інфраструктури тощо.
Формувати держрезерви будуть у чотирьох сферах: продовольчій, медичній, енергетичній і технічній. Головною їх метою є забезпечення країни всіма першочерговими речами в будь-який момент.
- 17 лютого під час зсідання Уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав не розслаблятися, попри відсутність дефіциту в енергетиці.
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