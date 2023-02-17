В Україні планують створити матеріальний і мобілізаційний держрезерви

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Той держрезерв, який існував в Україні з 1991 року, дуже довго залишався нащадком радянської системи. Тепер ми пропонуємо докорінно змінити підходи до його роботи. По-перше, пропонується створити державний матеріальний резерв і окремо мобілізаційний резерв", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що мобілізаційний резерв передбачає запаси, які дозволять швидко розгортати військові виробництва, ремонт військової техніки. Також вони допомагатимуть у відновленні енергосистеми та критичної інфраструктури тощо.

Формувати держрезерви будуть у чотирьох сферах: продовольчій, медичній, енергетичній і технічній. Головною їх метою є забезпечення країни всіма першочерговими речами в будь-який момент.