Генератори від країн-союзників передадуть для живлення телевеж, - Ткаченко

Про це він повідомив в етері телемарафону.

Ткаченко зазначив, що найперше генератори передадуть Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Це необхідно для забезпечення сигналу на телевежах.

"Генератори передадуть не лише на канали, а й для підтримки мовлення концерну РРТ, щоб на наших телевежах можливо було розповсюджувати сигнал", - сказав він.

Міністр додав, що допомога вже надходить з кількох країн. Так Латвія погодилася виділити 560 тис. євро для того, щоби забезпечити українські ЗМІ генераторами. Також на запит України відгукнулися Канада та Польща.

"Процес виживання українських медіа розпочався", - наголосив Ткаченко.

18 грудня стало відомо, що уряд Латвії виділить 560 тисяч євро на купівлю генераторів для українських медіа.