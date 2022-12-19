Генератори від країн-союзників передадуть для живлення телевеж, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що генератори, які надають країни-партнерки і для підтримки медіасфери, передадуть телевежам
Про це він повідомив в етері телемарафону.
Ткаченко зазначив, що найперше генератори передадуть Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Це необхідно для забезпечення сигналу на телевежах.
"Генератори передадуть не лише на канали, а й для підтримки мовлення концерну РРТ, щоб на наших телевежах можливо було розповсюджувати сигнал", - сказав він.
Міністр додав, що допомога вже надходить з кількох країн. Так Латвія погодилася виділити 560 тис. євро для того, щоби забезпечити українські ЗМІ генераторами. Також на запит України відгукнулися Канада та Польща.
"Процес виживання українських медіа розпочався", - наголосив Ткаченко.
- 18 грудня стало відомо, що уряд Латвії виділить 560 тисяч євро на купівлю генераторів для українських медіа.
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