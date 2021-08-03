"Генк" - "Шахтар": букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом матчу. На перемогу "гірників" у Бельгії коефіцієнт 2,25. Перемога "Генка" оцінюється у 3,25, а нічия - 3,30.



Вчора, 2 серпня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У якому вирішувалась і доля донецького "Шахтаря".



Якщо "гірники" пройдуть "Генк" у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ, то зустрінуться з переможцем пари "Монако" - "Спарта Прага"



Матч-відповідь проти "Генка" відбудеться 10 серпня у Києві. Початок о 20:30.





Ліга чемпіонів



Кваліфікація. 3-й раунд



Перший матч



3 серпня



"Генк" (Бельгія) - "Шахтар" (Україна)



Генк, стадіон "Люмінус Арена"



Початок о 21:00



Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"





2 серпня стало відомо, що у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар", в разі виграшу над "Генком", зіграє проти переможця пари "Монако" - "Спарта Прага".