"Шахтар" дізнався потенційного суперника в плей-офф Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 2 серпня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У якому вирішувалась і доля донецького "Шахтаря".



Якщо "гірники" пройдуть "Генк" у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ, то зустрінуться з переможцем пари "Монако" - "Спарта Прага".



Перші поєдинки раунду плей-офф заплановані на 17-18 серпня. Матчі-відповіді відбудуться 24-25 серпня.



Ліга чемпіонів



Кваліфікація. Плей-офф



Шлях нечемпіонів



"Шахтар"/"Генк" - "Монако"/"Спарта Прага"





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