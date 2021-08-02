"Шахтар" дізнався потенційного суперника в плей-офф Ліги чемпіонів
У плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар", в разі виграшу над "Генком", зіграє проти переможця пари "Монако" - "Спарта Прага"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 2 серпня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У якому вирішувалась і доля донецького "Шахтаря".
Якщо "гірники" пройдуть "Генк" у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ, то зустрінуться з переможцем пари "Монако" - "Спарта Прага".
Перші поєдинки раунду плей-офф заплановані на 17-18 серпня. Матчі-відповіді відбудуться 24-25 серпня.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Плей-офф
Шлях нечемпіонів
"Шахтар"/"Генк" - "Монако"/"Спарта Прага"
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