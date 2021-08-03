"Генк" - "Шахтар": склад української команди на матч Ліги чемпіонів
У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє проти бельгійського "Генка"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом матчу. На перемогу "гірників" у Бельгії коефіцієнт 2,25. Перемога "Генка" оцінюється у 3,25, а нічия - 3,30.
Вчора, 2 серпня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У якому вирішувалась і доля донецького "Шахтаря".
Якщо "гірники" пройдуть "Генк" у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ, то зустрінуться з переможцем пари "Монако" - "Спарта Прага"
Матч-відповідь проти "Генка" відбудеться 10 серпня у Києві. Початок о 20:30.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд
Перший матч
3 серпня
"Генк" (Бельгія) - "Шахтар" (Україна)
"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко, Маркос Антоніо, Майкон, Тете, Педріньйо, Соломон, Траоре
Запасні: Пятов, Кривцов, Корнієнко, Ісмаїлі, Конопля, Бондаренко, Степаненко, Марлос, Мудрик, Алан Патрік, Судаков, Дентіньйо
Генк, стадіон "Люмінус Арена"
Початок о 21:00
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
- 2 серпня стало відомо, що у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар", в разі виграшу над "Генком", зіграє проти переможця пари "Монако" - "Спарта Прага".
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