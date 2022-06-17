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Геноцид українського народу: Росія вбила 4 мирних жителів Донбасу

17 червня, 2022 п'ятниця
21:59
війна з Росією На фото музична школа у Святогірську, яку зруйнували окупанти

За день, 17 червня, російські окупанти вбили 4 мирних жителів у Донецькій області

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 17 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пантелеймонівці, 1 у Бахмуті та 1 у Красногорівці. Ще 6 цивільних одержали поранення", - написав Кириленко.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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Павло Кириленко
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