Генпрокуратура Молдови закінчила розслідування викрадення Чауса
Генеральна прокуратура Молдови закінчила розслідування викрадення українського судді Миколи Чауса, яке сталося у квітні 2021 року
Про це повідомляє Unimedia.
Про причетність до викрадення судді Чауса українських держструктур заявив генеральний прокурор Молдови Александр Стояногло.
“Ми встановили людей, які брали участь у викраденні й причетні до державних служб України. Загалом ми закінчили розслідування,” – заявив прокурор.
Він підкреслив, що Молдова вже надіслала в українські служби низку запитів щодо співпраці. Наразі у Молдові очікують відповіді на ці запити.
- На початку квітня цього року Миколу Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. За даними журналістів, до цієї спецоперації можуть бути причетні українські розвідники та силовики. Досі про його місце перебування нічого не відомо.
- Ймовірний учасник викрадення екссудді, який має стосунок до ГУР Міноборони, використовував в Кишиневі орендоване авто з GPS-трекером. Саме завдяки цьому правоохоронці встановили його маршрут руху містом.
- Молдавська сторона стверджує, що Україна ігнорує їх запити по розслідуванню викрадення судді-втікача Миколи Чауса.
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