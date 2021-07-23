Генпрокуратура Молдови закінчила розслідування викрадення Чауса

Про це повідомляє Unimedia.

Про причетність до викрадення судді Чауса українських держструктур заявив генеральний прокурор Молдови Александр Стояногло.

“Ми встановили людей, які брали участь у викраденні й причетні до державних служб України. Загалом ми закінчили розслідування,” – заявив прокурор.

Він підкреслив, що Молдова вже надіслала в українські служби низку запитів щодо співпраці. Наразі у Молдові очікують відповіді на ці запити.

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