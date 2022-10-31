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OPINION

Генпрокурор злякався відкрити провадження проти нардепки-"слуги"

Віталій Шабунін
31 жовтня, 2022 понедiлок
10:09
Погляд Віталій Шабунін

Ірина Аллахвердієва отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами

Генпрокурор злякався відкрити провадження щодо народної депутатки від Слуг Народу Аллахвердієвої.

Нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальник, очевидно і близько не має офіційних доходів у такому розмірі.

Ми звернулися до Андрія Костіна з простою вимогою – зареєструвати провадження, в рамках якого дослідити наведені факти.

Закон у таких випадках гранично чіткий: протягом 24 годин генпрокурор зобовʼязаний розпочати розслідування (див. ст. 214 КПК). Однак, Костін порушив цю норму.

Байка про скасування депутатської недоторканності є обманом українського суспільства

Відповіді на нашу заяву про злочин ми так і не отримали, тож були змушені звернутися до суду.

Цей кейс вкотре доводить, що байка про скасування депутатської недоторканності є обманом українського суспільства.

Це черговий приклад того, як генпрокурори блокують саму навіть можливість розслідування ймовірного корупційного злочину провладної народної депутатки.

Нагадаю, що чинна Рада наділила генпрокурора виключним правом давати дозвіл на розслідування справ щодо нардепів (див ст. 482-2 КПК). Як зручно для провладних депутатів, правда?

Рівно так само Венедіктова блокувала початок розслідувань щодо колишніх колег по фракції: Юрченка, Халімона, Дубінського, а також держзрадника Деркача та нардепа-кнопкодава Іванчука.

Хочу нагадати генпрокурору, що заради гідності й справедливості українці готові втрачати життя. А ви нехтуєте своїми обовʼязками через страх втратити посаду

І де зараз Венедіктова? Сильно їй допомогло те прогинання? Люди, які зараз нагинають Костіна, раніше прогинали її – а потім викинули.

Просто хочу нагадати генпрокурору, що заради гідності й справедливості українці готові втрачати життя. А ви нехтуєте своїми обовʼязками через страх втратити посаду. Серйозно?!

Андрію Костін, розкажіть про свій страх втратити посаду військовому, який під артобстрілом чи під час штурму виконує свої обовʼязки.

Мені здається, що частина ТОП-посадовців так і не усвідомили, що дев’ятий місяць живуть в іншій країні.

Джерело

Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

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корупція в Україні
Слуга народу
Офіс генпрокурора
Андрій Костін
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