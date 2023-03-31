Генпрокуроратура опублікувала статистику воєнних злочинів у Бучі

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у telegram.

За час російської окупації у Бучанському районі було скоєно більше 9000 воєнних злочинів.

Повідомляється, що щодня росіяни здійснювали понад 270 злочинів. Убито понад 1400 мирних жителів, серед загиблих - 37 дітей. Ще 52 дитини було поранено.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, за рік органи прокуратури повідомили про підозру майже сотні військових РФ. До суду направлено обвинувальні акти щодо 35 осіб, серед яких генерал-полковник, командувач Центрального військового округу РФ, який безпосередньо керував захопленням Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Крім того, у відомстві зазначили, що за незаконне позбавлення волі цивільних та мародерство засуджено двох військовослужбовців РФ до 12 років позбавлення волі.

Посадовець відзначив, що "усі ці злочини - не випадковість, а частина спланованої стратегії РФ, спрямованої на знищення України як держави та українців як нації".

"Ми не зупинимося, доки всі організатори та виконавці військових злочинів не отримають вироки. Сьогодні проводимо черговий раунд дискусій з міжнародними партнерами, присвячений розвитку мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини", - наголосив генпрокурор.