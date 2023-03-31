Про це інформує генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Якби раніше нам сказали, що сьогодні ми випускатимемо марку із зображенням розбитої російської колони у Бучі, спаленої "Мрії" чи переправи в Ірпені, яка стала основним шляхом евакуації мирних жителів і все це у 2022 році, ми б точно подумали, що наш співрозмовник зійшов з розуму. Але вони почали з лютого, а ми почали з люті, яка стала нашим двигуном", - написав очільник Укрпошти.

У п'ятницю в місті Ірпінь погасили нову марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".

Смілянський повідомляється, що марка вже стала дуже популярною, онлайн тираж майже проданий.

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"За часи війни марка Укрпошти стала індикатором настрою українців. На 4 місяць війни, коли, здавалось, все ще дуже важко, українці проголосували за жартівливу марку "Добрий вечір, ми з України". Ірпінь, Буча, Гостомель та інші міста і села Київщини захистили столицю, хоробро протистоявши нападу. Ми завжди пам'ятатимемо історії цих героїчних людей. І з часом відбудуємо всі зруйновані будівлі, щоб їх рідні місця дихали, як раніше", - наголосив Смілянський.

Марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" випустили тиражем в 100 тисяч примірників.

Тому Укрпошта вводить ліміт у 2 блоки на головпоштамтах та онлайн-магазині + по одному на відділеннях.

Нагадаємо, раніше ми анонсували онлайн-продаж марки "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".