Укрпошта випустила марку до річниці деокупації Бучі, Ірпеня та Гостомеля
31 березня в річницю звільнення від російських окупантів міст на Київщині Укрпошта випустила марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель"
Про це інформує генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
"Якби раніше нам сказали, що сьогодні ми випускатимемо марку із зображенням розбитої російської колони у Бучі, спаленої "Мрії" чи переправи в Ірпені, яка стала основним шляхом евакуації мирних жителів і все це у 2022 році, ми б точно подумали, що наш співрозмовник зійшов з розуму. Але вони почали з лютого, а ми почали з люті, яка стала нашим двигуном", - написав очільник Укрпошти.
У п'ятницю в місті Ірпінь погасили нову марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".
Смілянський повідомляється, що марка вже стала дуже популярною, онлайн тираж майже проданий.
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"За часи війни марка Укрпошти стала індикатором настрою українців. На 4 місяць війни, коли, здавалось, все ще дуже важко, українці проголосували за жартівливу марку "Добрий вечір, ми з України". Ірпінь, Буча, Гостомель та інші міста і села Київщини захистили столицю, хоробро протистоявши нападу. Ми завжди пам'ятатимемо історії цих героїчних людей. І з часом відбудуємо всі зруйновані будівлі, щоб їх рідні місця дихали, як раніше", - наголосив Смілянський.
Марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" випустили тиражем в 100 тисяч примірників.
Тому Укрпошта вводить ліміт у 2 блоки на головпоштамтах та онлайн-магазині + по одному на відділеннях.
Нагадаємо, раніше ми анонсували онлайн-продаж марки "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".
- 24 лютого повідомлялося, що АТ "Укрпошта" до роковин повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого ввело в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!".
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