Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" у telegram.

"Бувають марки круті, бувають легкі, а бувають важкі. Ті, які дуже непросто тобі даються, бо за ними стоїть біль та історія, яку важко передати в одному невеликому творі. За тиждень, 31 березня, ми всі будемо визначати день звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля. День героїзму та болі, день люті та помсти", - йдеться у дописі.

До цього дня Укрпошта, в рамках серії "міста – герої", випустить марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель", а також листівки та конверти серії.

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"В цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім 3-м містам-героям Київщини: там і знищена "Мрія", і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі", - зазначається у дописі.

Відсьогодні цей блок можна передзамовити за посиланням, а за тиждень - у відділеннях Укрпошти.

Окрім цього, також повідомляється про запуск продаж річної книги "Марки України за 2021 рік".

"Звісно, трохи затримались з випуском, але маємо все робити на рівні, тож зібрали для Вас колекцію марок (серед них марка "Бахмут") та оформили в круту книгу", - додається у пості.