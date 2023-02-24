Укрпошта ввела в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!" до роковин повномасштабного вторгнення РФ
ВАТ "Укрпошта" до роковин повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого ввело в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!"
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти 24 лютого.
"До річниці великої війни Укрпошта презентувала поштову марку "ПТН ПНХ!". Погашення спеціальним штемпелем "Перший день" пройшло в Києві на головпоштамті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні спецпогашення також пройдуть у регіонах. Штемпелі тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя працюватимуть на київському головпоштамті; штемпель Луганської області прикріплено до міста Покровськ (Донецька область).
"Віримо, що українська поштова марка "ПТН ПНХ!" також стане пророчою. І саме у 2023 році Україна, яка є територіально меншою, проте в сотні разів більш вмотивованою, остаточно покладе на лопатки Росію", – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Зокрема зазначається, що графіті найвідомішого вуличного художника та політичного активіста Бенксі на стіні пошкодженої будівлі в смт Бородянка, яке зображає боротьбу двох дзюдоїстів, було обрано Укрпоштою ескізом до поштового випуску "ПТН ПНХ!". Маленький хлопчик, який відправляє в нокаут дорослого чоловіка, – алегоричний образ: це боротьба України з РФ.
Додається, що тираж поштової марки – 1 500 000 примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Вартість маркового аркуша – 180 грн, з яких 42 грн – благодійний внесок. До марок також випущено конверт "Перший день", художній конверт, картку, презентаційну папку та рамку, тематичне худі.
- Бенксі у 2022 році створив графіті на стіні будинку в деокупованій Бородянці.
- 15 листопада 2022 року стало відомо, що анонімний вуличний художник на прізвисько Бенксі з Британії підтвердив, що створив в Україні сім муралів. Зокрема стінописи у Києві, Ірпені та Бородянці.
- 9 грудня 2022 року Ірпінська міська рада ухвалила рішення про призначення всесвітньо відомого англійського художника Бенксі почесним громадянином Ірпеня.
- 20 лютого Укрпошта оголосила про передпродаж марки "ПТН ПНХ!", яку випустять до річниці початку повномасштабної війни РФ проти України.
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