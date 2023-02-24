Укрпошта ввела в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!" до роковин повномасштабного вторгнення РФ

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти 24 лютого.

"До річниці великої війни Укрпошта презентувала поштову марку "ПТН ПНХ!". Погашення спеціальним штемпелем "Перший день" пройшло в Києві на головпоштамті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні спецпогашення також пройдуть у регіонах. Штемпелі тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя працюватимуть на київському головпоштамті; штемпель Луганської області прикріплено до міста Покровськ (Донецька область).

"Віримо, що українська поштова марка "ПТН ПНХ!" також стане пророчою. І саме у 2023 році Україна, яка є територіально меншою, проте в сотні разів більш вмотивованою, остаточно покладе на лопатки Росію", – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Зокрема зазначається, що графіті найвідомішого вуличного художника та політичного активіста Бенксі на стіні пошкодженої будівлі в смт Бородянка, яке зображає боротьбу двох дзюдоїстів, було обрано Укрпоштою ескізом до поштового випуску "ПТН ПНХ!". Маленький хлопчик, який відправляє в нокаут дорослого чоловіка, – алегоричний образ: це боротьба України з РФ.

Додається, що тираж поштової марки – 1 500 000 примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Вартість маркового аркуша – 180 грн, з яких 42 грн – благодійний внесок. До марок також випущено конверт "Перший день", художній конверт, картку, презентаційну папку та рамку, тематичне худі.