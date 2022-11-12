Бенксі створив графіті на стіні будинку в деокупованій Бородянці
Всесвітньо відомий художник графіті створив свій новий шедевр у Бородянці, на стіні будинку, зруйнованого внаслідок російських обстрілів
Фото своєї роботи в Україні він виставив у своєму інстаграмі.
Британський стріт-артист Banksy опублікував фото нової роботи на руїнах будинку в Бородянці.
На ньому внизу величезної стіни, поруйнованого будинку дівчина намагається втримати рівновагу, опершись на руки.
Три ракурси фото передають масштаби руйнування та трагедії, яку Росія принесла, розпочавши агресію проти України.
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