"ПТН ПНХ": Укрпошта випустить нову марку до річниці повномасштабного вторгнення РФ

Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Завтра Путін звернеться з "посланием" до злочинного російського парламенту, тож ми вирішили послати його вже сьогодні та відкрити передзамовлення на цю марку", - пише генеральний директор.

Ця марка - благодійний випуск, зібрані гроші спрямують на відбудову навчальних закладів, зруйнованих ракетними обстрілами Росії.

20 лютого Укрпошта розпочала передпродаж поштового набору.

Марку з конвертами введуть в обіг 24 лютого.

"Це було непросте завдання передати настрій цієї дати. Але, здається, з артом відомого художника Бенксі, який він залишив на руїнах будівлі у Бородянці, нам це вдалось. І майбутнє - в особі хлопчика, обов'язково переможе минуле, яке засіло в голові хворого диктатора і всіх, хто його підтримує", - розповів Смілянський.

Тираж марки - 250 тисяч листів по 6 марок.