"ПТН ПНХ": Укрпошта випустить нову марку до річниці повномасштабного вторгнення РФ
Укрпошта оголосила про передпродаж марки "ПТН ПНХ", яку випустять до річниці початку повномасштабної війни РФ проти України
Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Завтра Путін звернеться з "посланием" до злочинного російського парламенту, тож ми вирішили послати його вже сьогодні та відкрити передзамовлення на цю марку", - пише генеральний директор.
Ця марка - благодійний випуск, зібрані гроші спрямують на відбудову навчальних закладів, зруйнованих ракетними обстрілами Росії.
20 лютого Укрпошта розпочала передпродаж поштового набору.
Марку з конвертами введуть в обіг 24 лютого.
"Це було непросте завдання передати настрій цієї дати. Але, здається, з артом відомого художника Бенксі, який він залишив на руїнах будівлі у Бородянці, нам це вдалось. І майбутнє - в особі хлопчика, обов'язково переможе минуле, яке засіло в голові хворого диктатора і всіх, хто його підтримує", - розповів Смілянський.
Тираж марки - 250 тисяч листів по 6 марок.
- Бенксі у 2022 році створив графіті на стіні будинку в деокупованій Бородянці.
- 15 листопада 2022 року стало відомо, що анонімний вуличний художник на прізвисько Бенксі з Британії підтвердив, що створив в Україні сім муралів. Зокрема стінописи у Києві, Ірпені та Бородянці.
- 9 грудня 2022 року ірпінська міська рада ухвалила рішення про призначення всесвітньо відомого англійського художника Бенксі почесним громадянином Ірпеня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.37
- Актуальне
- Важливе