Генсек НАТО порівняв Путіним з терористом і масовим убивцем Брейвіком

Столтенберг заявив, що Путін не повинен "перемогти та отримати підтвердження, що насильство працює", і завдання НАТО – не допустити такого результату, передає New York Times.

Генсек НАТО виступав у молодіжному таборі Робочої партії Норвегії, на такому ж заході, який перервав своєю бійнею Брейвік (до речі, схвально відгукувався про Путіна), і вивів ту саму мораль і з цієї події, і з опору українців російському вторгненню: "нормальні люди", як висловився Столтенберг, здатні "відстоювати наші центральні цінності свободи та демократії" перед обличчям агресії та зла.

В інтерв'ю в тому ж місці Столтенберг визнав, що союзники по НАТО зазнають збитків від війни через санкції, постачання зброї, інфляцію та зростання цін на енергоносії. Однак "ціна, яку платять українці, вимірюється у людських життях", наголосив він. Інтерес до України в деяких західних країнах згасає, але не можна розслаблятися – необхідно продовжувати доводити необхідність озброювати країну, зауважив генсек НАТО.

Довідково. Андерс Брейвік – організатор і виконавець бійні у Норвегії у липні 2011 року, внаслідок якої загинуло 77 осіб і 240 отримали поранення. Це один з найжорстокіших терактів в історії людства.

На цій же зустрічі Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив захоплення ЗСУ та відзначив, що українські сили показали вміння завдавати ударів у відповідь та повертати території.

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